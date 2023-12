Am Zesummenhang mat engem Iwwerfall mëttels Gewalt a Menacë sicht d'Police den Ament no Zeien.

Den Tëschefall huet sech den 29. November 2021 kuerz virun 20.30 Auer am Park Edmons Dune zu Déifferdéng ofgespillt hunn. An dësem Zesummenhang sicht d'Police no der Persoun, séi op der Foto ze gesinn ass. Dës war géint 20.11 Auer um Arrêt Henry Grey an de Bus vun der Linn 2 geklommen. Um Arrêt Opkorn war hien nees aus dem Bus geklommen.

Wärend dem Trajet hat hie mat enger jonker Fra geschwat, déi duerno um Arrêt Arbed aus dem Bus geklomme war. Si an all aner Persoun, déi Informatiounen iwwert de Mann huet, ass gebieden, sech bei der Police Judiciaire ze mellen. Dat ënnert der Telefonsnummer 244 601 110 oder via Mail.