Bei dräi Tëschefäll um Donneschdeg goufe véier Leit verwonnt.

Op der N7 tëscht Miersch an dem Rouscht gouf et géint 18.30 Auer en uergt Accident, wou zwee Gefierer dra verwéckelt waren an anenee gerannt sinn. Een Auto gouf wéinst der Wucht vum Impakt an e Bam geschleidert. De SAMU war am Asaz an zwou Persoune goufe blesséiert.

Tëscht Péiteng a Käerjeng sinn zwee Autoen net laanscht enee komm, eng Persoun gouf verwonnt. An zu Biergem ass no Hallefnuecht e Chauffer an 3 geparkte Autoe gerannt.