En Donneschdeg den Owend ass et an der Géigend vu Biissen op der N7 zu engem uergen Accident komm.

Wéi d'Police confirméiert, waren 2 Autoen aneneegerannt. Eent vun de Gefierer gouf wéinst der Kollisioun an e Bam geschleidert.

Éischten Informatiounen no goufen zwou Persoune schwéier blesséiert. Allebéid goufen op der Plaz versuergt an duerno an d'Spidol transportéiert.

D'Ambulanz an de Samu waren op der Plaz.