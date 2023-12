Mam Christian Weis hu se an der Minettmetropole e richtegen Escher um Poste vum Gemengepapp sëtzen.

Den neie Mann un der Spëtzt vun der zweetgréisster Gemeng am Land ass nämlech am Quartier Brill zu Esch opgewuess an huet sech am Alter vun 18 Joer politesch bei der CSV engagéiert. Zanter siwe Joer scho sëtzt de forméierten Assistant social am Escher Gemengerot an huet zanter 2020 de Poste vun engem Schäffen an der Gemeng iwwerholl.

Politesch wichteg fir seng Gemeng sinn him ënner anerem de soziale Volet ma och d'Logementsproblematik. E weideren Dar am A vum Christian Weis sinn déi eidel Butteker an der Uelzechtstrooss, der bekannter Escher Akafsstrooss.

Mir wollte dann och vum Christian Weis wëssen, wéi hie privat esou ass. Do beschreift hie sech selwer éischter als "rouege Mënsch, dee gär Zäit doheem mat der Famill a mat Frënn verbréngt." Als Supporter ass hien awer reegelméisseg um Terrain vun der Escher Jeunesse erëmzefannen.

Buergermeeschter vu senger Heemechtsgemeng ze ginn, dat war u sech net vun Ufank u säi Plang. Dat hätt sech un Hand vu sengem Engagement lues a lues erginn, seet den neie Gemengepapp. Och den Ament, wéi hie gewuer gouf, datt hien den neien éischte Mann zu Esch sollt ginn, war ganz speziell. Déi Informatioun krut de Christian Weis nämlech wärend senger Hochzäitsrees an den USA.

Nom Support vu senger Partei krut hien dann och den 23. November d'Zouso vum Escher Gemengerot, fir de Poste vum Buergermeeschter ze iwwerhuelen.