Eréischt e Méindeg war e Mannerjärege vum Parquet an de Prisong vu Schraasseg placéiert ginn.

Et wier eng exzeptionell Mesure, déi awer net ze evitéiere gewiescht wier. Esou argumentéiert de Parquet vun Dikrech de Faite, datt en Donneschdeg e Mannerjäregen zu Schraasseg an de Prisong gesat ginn ass.

De Jong vu 17 Joer, dee vun Dräibuer fortgelaf war, gouf zwee Deeg virdrun vun der Police festgeholl. 11 Bulle Kokain, eng Bull Cannabis an eng onerlaabte Waff hat de jonke Mann op sech. Hie wier iwwerdeems scho virdrun ëmmer erëm wéinst sengem Verhalen opgefall.

Well aktuell keng Plaz an der UNISEC ass, wou hien eigentlech sollt hikommen, hätt kee Wee derlaanscht gefouert, hien elo mol temporär op Schraasseg ze schécken, bis eng Plaz fräigëtt. Dat präziséiert de Parquet an engem Communiqué.

D'Schreiwes vum Parquet

Communiqué du parquet de Diekirch en relation avec le placement d'un mineur au centre pénitentiaire à Schrassig

(15.12.2023)Le 14 décembre 2023, un mineur, âgé de 17 ans, a été placé, par décision du juge de la jeunesse de Diekirch, au centre pénitentiaire à Schrassig (CPL). Le mineur, qui se trouvait en fugue du centre socio-éducatif de l'Etat de Dreiborn, fut appréhendé le 12 décembre 2023 par la police du commissariat de Luxembourg. Onze boules de cocaïne, une boule de marihuana, une arme prohibée ainsi que de l'argent en petites coupures ont été trouvées sur sa personne.

Dès son plus jeune âge, le mineur s'est fait remarquer à d'innombrables occasions par un comportement délinquant et il a déjà bénéficié de nombreuses mesures sur base de la législation relative à la protection de la jeunesse.

Le parquet souligne qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle, mais devenue inéluctable en raison de la dégradation du comportement du mineur. En l'absence de place disponible à l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'Etat (UNISEC), recours a dû être fait au centre pénitentiaire à Schrassig. Ainsi, il ne s'agit que d'une solution transitoire en attendant qu'une place soit disponible au sein de l'UNISEC.

Cette mesure de placement est conforme aux exigences de l'article 6 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, selon lequel un mineur peut être placé dans un établissement disciplinaire de l'Etat, soit au CPL, si une mesure de placement dans un établissement ordinaire de garde, d'éducation ou de préservation est inadéquate en raison de la mauvaise conduite ou du comportement dangereux du mineur en cause.