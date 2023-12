Am Bësch tëschent dem Briddel a Steesel koum et e Freideg den Owend spéit zu engem Policeasaz mat Helikopter a Policehond.

Wéi et de Samschdeg de Mëtten heescht, wier enger Patrull e verdächtegt Gefier mat belsche Placken opgefall. D'Beamte wieren dem Auto nogefuer, deen dunn tëschent dem Briddel a Steesel accidentéiert wier. D'Leit am Auto wieren zu Fouss fortgelaf. 3 Persoune wieren du mam Helikopter a mam Mupp fonnt ginn. Wéi sech erausgestallt hätt, wier de Chauffer mannerjäreg gewiescht. Den Auto war net verséchert oder ugemellt a gouf op Uerder vum Parquet saiséiert.

E Freideg den Owend an an der Nuecht op e Samschdeg goufen iwwerdeems 872 Automobiliste bei vum Parquet ordonéierten Alkoholkontrollen ugehalen, esou d'Police, am Zentrum an Oste vum Land. An 28 Fäll war den Text positiv, 4 Mol war de Permis fort. 2 Gefierer haten iwwerdeems kee gültege Contrôle technique.

Da kruten och 4 Chaufferen e Samschdeg an de fréie Moiesstonnen hire Führerschäin ofgeholl, well se ze vill Alkohol konsuméiert haten an duerch hire Fuerstil opgefall sinn, dat zu Hamm, an der Stad an zu Esch.