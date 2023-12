An der Stad goufen an der Nuecht op e Sonndeg 139 Automobiliste bei vum Parquet ordonéierten Alkoholkontrolle getest. Dat deelt d'Police de Sonndeg mat.

De Führerschäin ofgeholl kruten och 2 Chaufferen, déi e Samschdeg den Owend an de Mëtten duerch hire Fuerstil opgefall sinn. Deen ee gouf géint 18 Auer owes zu Mamer an der eegener Garagenafaart kontrolléiert, nodeems e virdrun am Zickzack, ofwiesselend séier a lues, d'éischt iwwert d'Tréierer an dunn iwwert d'Areler Autobunn, gefuer ass. Deen anere stoung de Sonndeg de Moie géint 7 Auer mam Motor un op engem Busarrêt zu Hollerech.