Wien e Méindeg an Deeler vum Zentrum, mee virun allem am Norde vum Land ënnerwee war, deem kéint et nawell e bëssi an der Nues gekribbelt hunn.

Een onangeneeme Geroch hat sech nämlech vu Réiden bis erop op Maarnech breet gemaach. An dat huet nawell fir eng Partie Spekulatioune gesuergt.

Gestank am Éislék/Reportage Marc Hoscheid

Verschidde Leit hu sech gefillt wéi an engem Feld voller Kabesheeder, anerer wéi an enger Kazentoilette. D'Beschreiwung vum Gestank ass nawell wäit ausernee gaangen. Eng Partie Persounen hu bei RTL nogefrot, ob gewosst wier, wou de Geroch hier komme géif. Ma et gouf och fläisseg op de sozialen Netzwierker spekuléiert. Dat beispillsweis am Raum Mäerzeg. Nodeems hien zudeem eng Partie Appeller vu besuergte Bierger kritt hat, huet de Buergermeeschter Mike Poiré beim 112 ugeruff, fir nozefroen, wat den Ursprong vum Gestank wier. Dem Gemengepapp no hätt hien do erkläert kritt, et hätt een Asaz bei enger Biogasanlag zu Feele ginn. Deen hätt awer net laang gedauert an de Problem wier behuewen. Doropshin hat d'Gemeng ee Communiqué op hirem Internetsite publizéiert an deem et heescht, de Geroch kéim vun enger Biogasanlag an der Ëmgéigend. No Récksprooch, deelt de CGDIS mat, datt keng Gefor besteet.

E puer Bedreiwer vu Biogasanlagen an der Géigend hu sech doropshin un de Pranger gestallt gefillt. De Christian Hahn ass Comitésmember vun der Réidener Biogasanlag. Hien erkläert, firwat een Incident an esou enger Anlag keng esou eng grouss Envergure kéint hunn:

"Wann et eng Gasfuite ass, ass et ee Gas, deen éischter an d'Luucht fort geet. Wann et eng Gerochsbelästegung ass duerch ee Produkt, dat ragehäit gëtt, als Beispill, do gëtt Mëscht getippt. Dat kënnt vläicht jiddereen, dat ass sou wéi am Duerf, wann de Bauer frësch mëscht, dann huet een deen Dag eng Kéier eng Gerochsbelästegung an zwee, dräi Deeg drop ass se am Fong net méi. An déi richt ee jo u sech och net am Duerf niewendrun, well d'Mass einfach méi kleng ass."

De Geroch, eben eng Mëschung aus Kabes a Kaze-Piss, géing op eng aner Quell hindeiten.

"Aus Erfarung soe mer alt ëmmer, fréier war dat méi dacks, datt dat a sech an der Belsch do déi Pabeierfabréck war, déi awer éischter méi ee bäissende Geroch huet."

An effektiv, op Nofro bei der Pabeierfabréck, déi südwestlech vu Virton läit, heescht et, datt et e Méindeg en Incident gouf, deen derzou gefouert kéint hunn, datt et a groussen Deeler vum Éislek nawell manner gutt geroch huet.