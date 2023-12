Dat geet aus dem Recensement vun 2021 ervir.

Wei de Statec an enger Publikatioun schreift, sinn 13 Prozent vun de Lëtzebuerger Residenten aus eisen direkten Nopeschlänner: Däitschland, Frankräich an der Belsch. Dës liewen virun allem ronderëm d‘Stad an an de Grenzgebidder vun do, wou se hierkommen.

Déi portugisesch Residente maache ronn 11,3 Prozent vun eiser Gesamt-Populatioun aus an sinn domadder nach ëmmer déi wichtegst Migratiouns-Communautéit am Grand-Duché. D‘Portugise wieren virop konzentréiert am Süden vum Land am Kanton Esch an am Nord-Osten an de Kantone Klierf, Veianen, Iechternach an ronderëm d‘Fiels.

D‘Immigranten, déi ausserhalb vun der EU kommen, maachen 15,5 Prozent vun der Populatioun aus an sinn och den Grupp den am meeschten an de leschten Joerzéngten gewuess ass. Doranner si vertrueden Leit aus China, dem Montenegro, Indien, dem Cap-Vert, dem Kosovo, Brasilien, Russland, dem Maroc an Tunesien.

Zanter enger Rei Joren ass Lëtzebuerg bannent der OECD op der 2. Plaz, wat d‘Unzuel vun Asyl-Demandeuren pro Kapp ugeet, direkt hannert Griicheland. Dës Immigrante si verdeelt op 3 Stied uechter de Grand-Duché: Lëtzebuerg, Esch a Wolz.