De kranke Kanner am Spidol eng Freed maachen an e Laachen an d'Gesitt zauberen.

Dofir waren en Donneschdegmëtteg e puer Personnagen aus dem Star Wars an der Kannerklinik vum CHL. Vill Kaddoe goufe wärend iwwer 2 Stonnen un déi krank Patiente verdeelt. Gesponsert goufe si vun "Tam Tam & friends". Op dës Manéier gëtt de Kanner fir eng kuerz Zäit de Misär geholl.