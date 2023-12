Um Mëttwoch de Moie gouf bei der grousser Aktioun vun der Police zesumme mat der Douane 2 Stonne laang kontrolléiert.

A 9 Fäll goufen et Avertissement Taxé fir d'Automobilisten, well si hir d'Pabeiere vum Auto net do haten oder hire Permis. Bei engem Gefier war d'Luucht futti an ee Chauffer war op Drogen hanner dem Steier.