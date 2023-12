D'Feier ass an der Nuecht op en Donneschdeg nees ausgebrach. Dat huet d'Escher Gemeng matgedeelt.

Wéinst dem Feier sinn d'Rue d'Audun tëscht dem Boulevard Prince Henri an der Rzue Jean-Pierre Bausch gespaart. Ausserdeem ass de Boulevard Prince Henri tëscht der Rue d'Audun an der Rue Zenon Bernard gespaart.

Wéi de CGDIS op Nofro confirméiert, wier et an der Nuecht op en Donneschdeg effektiv zu enger Reprise vum Feier komm. Et wier ee mat engem Dispositiv op der Plaz. D'Feier wier mëttlerweil ënner Kontroll.