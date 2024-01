Nom Virfall an enger Péitenger Disko viru bal zwou Woche war e Sécherheetsagent an Untersuchungshaft komm. Dëse gouf elo erëm entlooss.

An der Nuecht vum 22. op den 23. Dezember koum et zu enger Konfrontatioun tëscht engem Sécherheetsagent an engem Client an enger Péitenger Disko. De Client ass dobäi gefall a gouf esou schwéier verwonnt, dass e kuerz drop verstuerwen ass, esou d'Informatioune vum Parquet.

De 57 Joer ale Sécherheetsbeamte gouf wéinst coups et blessures volontaires respektiv onfräiwëllegem Doutschlag festgeholl a koum op Suessem an Untersuchungshaft.

Elo bal zwou Wochen nom déidleche Virfall ass de Mann rëm op fräiem Fouss a gouf ënner "Contrôle judiciaire" gestallt. Dat huet de Parquet eis op Nofro hi confirméiert. D'Fräiloossung gouf vun der Chambre du Conseil vum Bezierksgeriicht decidéiert mat der Begrënnung, dass d'Konditioune fir eng Untersuchungshaft net méi erfëllt waren.

E presuméierten Täter muss an Untersuchungshaft bleiwen, wann d'Gefor besteet, dass dëse sech duerch d'Bascht mécht, méiglech Beweiser manipuléiert oder de Risk besteet, dass de Concernéierte weider Strofdote begeet.

Autopsie ofgeschloss

Iwwerdeems gouf d'Autopsie vum Doudesaffer ofgeschloss an de Kierper un d'Famill iwwerginn. D'Begriefnis vum Verstuerwene wier nach dës Woch, wéi den Affekot vun der Famill eis matgedeelt huet.

D'Doudesursaach respektiv aner Detailer vun der Autopsie huet de Parquet net matgedeelt.