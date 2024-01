Autoritär Zich" huet den LSAP-Deputé-Maire tëscht den Zeilen dem neien CSV-Inneminister zougeschriwwen.

Rieds war bei där Ausso am RTL-Interview um Mëttwoch iwwer d'Heescheverbuet.

Invité vun der Redaktioun - Dan Biancalana: Heescherei gëtt et och zu Diddeleng, mee mir hu kee Problem domat

Eng Äusserung, déi den CSV-Minister an der zoustänneger Chamberkommissioun och virun den Deputéierten ugeschwat huet, wéi hien RTL géintiwwer sot. Hie wier erstaunt, dass den Dan Biancalana him "esou Wierder wëll an de Mond leeën" an erkläert:

"D'Police-Reglement vu senger Gemeng huet virgesinn, éier en dat Reglement zréckgezunn huet, datt all Form vu Mendicitéit duerch de Buergermeeschter eleng kéint verbidde ginn an e wollt dunn en Zousaz maachen iwwert d'Mendicité caractérisée an déi Demande ass du erakomm wéi déi Diskussioun dunn um gaang war mat dem Police-Reglement vun der Stad Lëtzebuerg an do krut hie vun der Inneministesch, och LSAP, un d'Häerz geluecht dee Projet zréckzezéien. Mee dee Passage, datt bei der Gemeng Diddeleng toute forme de Mendicité duerch de Buergermeeschter ka verbuede ginn, stoung säit 2010 a sengem Reglement. Wann en dat wierklech gewollt hätt, dann hätt en dat jo scho kéinten direkt zréckzéien, wéi e Buergermeeschter ginn ass, wat en net gemaach huet."

Haaptsujeten um Mëttwoch an der Chambercommissioun Intérieur waren d'Immigratioun an de Wiessel bei der Policedirektioun.

Beim Volet Immigratioun ass den Inneminister Léon Gloden op den EU-Asylpak agaangen. Dësen ass op EU-Niveau awer nach net finaliséiert, dowéinst konnte keng Detailer genannt ginn. Den Schutz vun den EU-Baussegrenze soll awer verstäerkt ginn, esou wéi och d'Kontroll. Zu Lëtzebuerg sollen doriwwer eraus méi séier Prozeduren agefouert ginn, fir Leit z'expulséieren, wa si kee valabele Statut kréien. Fir Famillje mat Kanner soll eng "Maison du Retour" en place gesat ginn, fir besser Konditioune wéi am Centre de Rétention kënnen ze garantéieren.

Wat d'Policedirektioun ugeet, esou gëtt eng intern Ausschreiwung gemaach, fir d'Posten nei ze besetzen. 4 Direktiounsmember hate jo quasi zäitgläich ugefrot, fir an d'Pensioun kënnen ze goen. An enger Entrevue mam Philippe Schrantz, Generaldirekter vun der Police, hätt dësen dem Léon Gloden gesot, dass d'Departen net op de Minister zeréck ze féiere wieren. Fir sech op d'Direktiounsplazen kënnen ze mellen, muss een op mannst 15 Joer laang als Polizist oder Polizistin geschafft hunn, esou nach den Inneminister.