Eng Visitt am Kader vun där et och drëms gaangen ass, de wichtegste Rendez-vous vum Joer virzebereeden, d'Europawalen, den 9. Juni.

Am RTL-Interview mat der President vum Europaparlament goung et ënner anerem ëm d'Europawalen an d'Wichtegkeet vum Grand-Duché an der EU.