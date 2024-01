Successeur vum Luc Caregari gëtt de Misch Pautsch, dee fir de Kont vum Lëtzebuerger Journal schafft.

De Luc Caregari gëtt iwwerdeem seng Chargen an der ALJP of a gëtt Vize-President.

D'ALJP felicitéiert sech iwwert d'Aarbecht vun den aneren Presidenten Roger Infalt an Ines Kurschat a freet sech driwwer, datt de Premier Frieden annoncéiert huet, d'Dossieren "Recht op Informatiouns-Accès" an d'Definitioun vu professionellen Journaliste bis am Summer op den Instanzewee ze bréngen.