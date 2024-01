Am Februar dierfe 76 Entreprisen hir Leit an de Chômage partiel schécken. Dat sinn der 21 manner, wéi nach am Januar.

An der Reegel gräift um Enn just en Deel vun dëse Betriber effektiv op dës Mesure zeréck. Maximal wieren awer ronn 7.500 Mataarbechter betraff. De Gros vun de Betriber huet d'Kuerzaarbecht ugefrot, wéinst där aktuell méi schwiereger wirtschaftlecher Situatioun. Bei 11 Betriber ass dëst dogéint Deel vun engem Plan de maintien dans l‘emploi. Dës Zuelen nennt de Wirtschaftsministère e Méindeg.