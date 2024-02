wéi aus dem 112-Bulletin ervirgeet, koum et en Dënschdeg géint 17 Auer zu engem Accident zu Kielen.

En Auto an eng Camionnette hate sech an der Ollemer Strooss ze pake kritt. Zwou Persoune goufen heibäi blesséiert.

Kuerz virun 21 Auer hat et um Briddel gebrannt. Den Daach vun engem Haus an der Rue Guillaume Stolz hat Feier gefaangen. D'Pompjeeë vu Koplescht goufe vun hire Kolleegen aus der Stad, vu Steesel a Kielen ënnerstëtzt. Dem CGDIS no blouf et beim Materialschued.

Gebrannt hat géint 22.40 Auer dann nach e Kichenapparat zu Bäreldeng. Och hei ass kengem eppes geschitt.