Den OGBL, den LCGB an d'Direktioun vum Cactus hunn den neien Text ënnerschriwwen, dee fir ronn 3.200 Salariée gëllt.

Wéi den OGBL an engem Communiqué matdeelt, gesäit den neie Kollektivvertrag Erhéijungen an der Pai vir, esou wéi och eemoleg Primmen, déi bis 900 Euro kënne goen an en hallwen Dag zousätzleche Congé fir all déi Salariéen, déi scho méi wéi 5 Joer am Betrib schaffen.

Eng Partie vun den Avantagë gëlle retroaktiv schonn zanter Ufank dëst Joer.