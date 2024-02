Den 112 mellt véier Bränn fir de Méindeg de Mëtteg. Bei engem Autosaccident gouf iwwerdeems eng Persoun blesséiert.

Zu Hollerech an der Rue Giselbert huet et an engem Appartement gebrannt. Zu Bouneweg um Boulevard de la Fraternité huet et an enger Kiche gedämpt, zu Nidderkuer an der Käerjenger Strooss huet eng Fassad gebrannt, an op der A13 bei Diddeleng huet et aus engem Camion eraus gedämpt. Et blouf an alle véier Fäll beim Materialschued. Da gouf et e Méindeg géint 14 Auer nach en Accident zu Housen, wou en Auto an e Camion matenee kollidéiert sinn. Eng Persoun gouf verwonnt.