Den 53 Joer ale Mann gouf fir d'lescht deen Dag um 4.30 Auer gesinn a gëtt zanterhier vermësst. E kéint sech am Raum Ettelbréck ophalen.

De Mann ass ongeféier 1m65 bis 1m70 grouss, huet kuerz schwaarz Joer an donkelbrong Aen. E schwätzt kreolesch an e bësse franséisch.

Vun der Police heescht et, dass en eventuell en donkelbloen oder e gro-orange Rucksak bei sech huet.

All d'Informatioune si fir d'Police aus dem Réiserbann, via Telefon um (+352) 244 61 1000 oder via E-Mail op police.reiserbann@police.etat.lu.