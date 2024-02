Déi aktuell Directrice adjointe trëtt d'Nofolleg vum Jos Bertemes un, deen Enn dës Mounts a Pensioun geet.

Hien hat d'Schoul 4 Joer laang geleet.

Déi nei Direktesch vun der Ecole nationale pour adultes ass 41 Joer al an huet e Doktertitel an den Erzéiungswëssenschaften.

D'ENAD zielt aktuell iwwer 600 Schülerinnen a Schüler, déi do ënner anerem eng Beruffsausbildung maachen, op en Diplom am sozio-edukative Beräich hischaffen oder a Coursë ginn, fir den Accès op Héichschoulen an Unien ze kréien.