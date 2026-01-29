RTL TodayRTL Today
Eng Spuer zou an Tempo 70Kilometer laange Stau um éischten Dag vun Aarbechten an Tunnelle Grouft a Stafelter

Céline Eischen
A béiden Nordstroosstunnelle gëtt et a béide Richtunge Problemer mat der Ventilatioun.
Update: 30.01.2026 11:15

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

RTL Live op der A7 wéinst den Tunnelle Grouft a Stafelter

D’Automobilisten, déi d’A7 notzen, wäerten op en Neits net frou sinn. Am Tunnel Grouft gëtt et Problemer mat der Ventilatioun. Bis op Weideres ass do dran a béid Richtungen eng Spuer zou an et gëllt Tempo 70. Am Tunnel Stafelter goufen déi selwecht Ventilatore verbaut wéi am Tunnel Grouft. Dofir gëllen d’Mesuren a béiden Tunnellen, dat deele Ponts et Chaussées mat.

Et wier ee sech dem Impakt op den Trafic bewosst, ma d’Sécherheet géif awer virgoen, seet den Direkter Roland Fox am RTL-Interview, a gëtt Prezisiounen zum Problem.

“Op dem Tunnel vun der Nordstrooss, Grouft a Stafelter, hu mer eng Anomalie entdeckt, an zwar hunn eis Ventilatoren am Gebléis ee Problem, dee mécht, datt d’Ventilatioun ni méi voll asazfäeg ass, am Fall vun engem Brand. An der Maintenance ass do ee Verdacht opkomm a mer hate gëschter Owend, an haut den Owend och nach, ass och nach eng Inspektioun op der Plaz gewiescht. A mer hu mëttlerweil eng Gewëssheet, datt dat och esou ass, also kënne mer den Tunnel net méi ënner normale Konditioune bedreiwen.”

Bei enger Inspektioun gouf bei de Propellere vun de Ventilatoren also eng anormal Ofnotzung constatéiert. D’Preventiouns-Mesure trëtt e Freideg a Kraaft an et gëtt net präziséiert, wéi laang et wäert dauere bis d’Ventilatore gefléckt sinn.

2015 war et schonn emol eng änlech Situatioun. Deemools hat et méi wéi 3 Méint gedauert, bis de Problem behuewe war. Virun 10 Joer hat et an engem RTL-Artikel vun de Ponts et Chaussées geheescht, datt déi “nei Apparater op d’mannst 10 Joer géingen halen”. Wéi laang dat Ganzt dës Kéier dauere wäert, ass bis elo net genee gewosst, sot de Roland Fox e Freideg de Moien nach an engem Interview op RTL Radio. Et wier ee mat de Firmen an de Fournisseuren a Kontakt, deels och baussent der EU. Et wéilt een d’Ventilatioun sou séier wéi méiglech nees zu 100 Prozent retabléieren, mä “deen een oder anere wäert awer wuel eng Zäit laang mussen op d’Zänn bäissen”.

E Freideg de Moie war op der A7 a Richtung Stad duerch d’Spärung vun der Iwwerhuelspuer an den Tunnelle scho Kilometer laange Stau.

© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.