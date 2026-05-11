Invité vun der Redaktioun (11. Mee)Anne-Marie Hanff, Presidentin vun der ANIL

Den 12. Mee ass den internationalen Dag vun den Infirmièren an Infirmieren. Zu Lëtzebuerg soll de Beruff moderniséiert ginn, e Gesetzesprojet läit schonn um Dësch.
Mee, déi national Associatioun vun den Infirmièren an Infirmieren ass mam Text iwwerhaapt net zefridden.
Firwat schwätzt d'ANIL vu verpasste Chancen a vu Grozonen? Wéi steet Lëtzebuerg am Verglach mam Ausland do? An hu mer mëttlerweil aus der Pandemie déi néideg Konsequenze gezunn?
Dat froe mer d'Anne-Marie Hanff, d'Presidentin vun der ANIL ass kuerz no 8 Auer eis Invitée vun der Redaktioun.
