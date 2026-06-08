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Invité vun der Redaktioun (8. Juni)Carlo Blum, Interimsdirekter vum CNA

Annick Goerens
E Méindeg de Moien ass d'Situatioun beim CNA Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 08.06.2026 07:52

No turbulente Méint steet de CNA virun engem Neistart. Zanter Enn Abrëll féiert de Carlo Blum de Centre national de l’audiovisuel als Interimsdirekter.

Wéi ass d'Stëmmung am Haus no de Virwërf vu Mobbing a schlechtem Management? Wéi geet et de sensibele Fotoe vun der „Family of Man“ no de Problemer mat der Loftfiichtegkeet? A wéi wëll den Informatiker an Digitaliséierungsspezialist den audiovisuelle Patrimoine vu Lëtzebuerg fir d'Zukunft ofsécheren?

De Carlo Blum ass e Méindeg de Moie kuerz no 8 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

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