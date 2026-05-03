RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Tëscht Esch a SchëfflengDe Wunnprojet "Metzeschmelz" hëlt Form un

Chris Meisch
Op de Frichë vun der Schmelz tëscht Esch a Schëffleng lafen d‘Preparatioune fir de Bau vum Wunnprojet "Metzeschmelz" op Héichtouren.
Update: 03.05.2026 17:00
De Wunnprojet "Metzeschmelz" hëlt Form un
Op de Frichë vun der Schmelz tëscht Esch-Uelzecht a Schëffleng lafen d‘Preparatioune fir de Bau vum Wunnprojet „Metzeschmelz“ op Héichtouren.

Um fréieren Industriegebitt, dat iwwer 63 Hektar geet, solle bis zu 10.000 Leit kënne wunnen. De geplangte Wunnquartier soll nohaltegt Wunnen, Schaffen a Liewen op enger Plaz matenee verbannen. Wann alles no Plang leeft, kéinte fréistens Ufank 2032 déi éischt Leit an de neie Quartier plënneren.

De Wunnprojet "Metzeschmelz" hëlt Form un - Reportage Chris Meisch

Do, wou fréier d’ARBED-Héichiewen d’Landschaft markéiert hunn, soll geschwënn en neie Quartier fir Dausende Leit entstoen. 2028/29 wéilt ee gär ufänke mat Bauen. Den Ament ass een nach mat der Phas vum Ofrappen a Sanéieren amgaang, wéi d‘Marie-Josée Vidal, Presidentin vun der Entwécklungs-Gesellschaft AGORA, déi sech ëm d’Plangen an d’Ëmsetze vum Projet Metzeschmelz këmmert, erkläert.

"An der Tëschenzäit lafen d‘Planunge weider, dat heescht konkret, um Niveau vum PAP gëtt geschafft, de Concept assainissement gëtt gemaach. An am Moment ass et wierklech de Site weider botzen, depolluéieren, déi ganz Sanéierungsetappen, déi eigentlech déi éischt grouss Etapp vun der Entwécklung vun engem Site wéi deen heite sinn, virzebereeden."

Trotz all dëse Changementer soll der Geschicht vum Site Rechnung gedroe ginn. D'Firma hannert dem Projet betount deemno, datt "markant  Elementer" vun der Schmelz erhale solle bleiwen, fir dass de "Kontrast tëscht Vergaangenheet an Zukunft Deel vum Alldag" gëtt.

Offiziell Visitt vum Quartier Metzeschmelz (29.4.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

D'Gebitt wäert duerfir komplett transforméiert ginn, an duerch "nei Approchen an de Beräicher Mobilitéit an Energieeffizienz" versprécht sech AGORA e bis ewell "eenzegaartegt" Wunngebitt, dat, wéi de Logementsminister Claude Meisch et beschreift, ganz vill Symboler aus der Vergaangenheet vun dëser Regioun erhale soll an an den neie Wunnquartier integréiert.

"Hei baue mir och d‘Zukunft, och vun der Regioun vum Süden, nach eemol nom Belval, an natierlech ass hei vill Potential och fir ze wunnen, fir ze schaffen, fir seng Fräizäit ze verbréngen, an dat ass dat, wat den neie Süden eigentlech ausmécht an dofir steet d‘Metzeschmelz. A wat hei flott ass, et komme ganz vill Initiativen dobäi, Projeten, déi eigentlech eng Plus-value, net nëmme fir dëse Site sinn, mee och fir déi Quartiere ronderëm, déi scho bestinn, souwuel zur Schëfflenger Säit, wéi och zur Escher Säit, an dass dat eigentlech déi zwou Gemenge matenee verbënnt."

Nodeems d'Awunner aus den Nopeschgemenge mat abezu goufen, gesinn d'Pläng deemno vir, datt den Alldag gréisstendeels ouni Auto kann organiséiert ginn, duerch sougenannte "Mobility Hubs" – also Mobilitéitszenteren – déi sech ronderëm den Terrain befannen.

Wéi bei sou ville moderne Wunnprojeten ass och bei der Metzeschmelz virgesinn, datt sech d'Liewe vun den Awunner zu engem groussen Deel um Terrain selwer ofspille kann. Geplangt sinn duerfir net nëmme Butteker, Sport- a Fräizäitméiglechkeeten, mee och Schoulen, Crèchen a Maison-relaisen.

Offiziell Visitt vum Quartier Metzeschmelz (29.4.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Zwee Rettungshelikopteren am Asaz
Biergcourse zu Eschduerf no schwéierem Accident mat dräi Blesséierten ofgesot
Video
Um 19 Auer Lëtzebuerger Zäit
F1: Grousse Präis vu Miami gëtt méi fréi gefuer
2
De Mäertche geet a seng zweet Woch
Dat neit Konzept kënnt gutt un
Video
Fotoen
11
Formel 1
De Kimi Antonelli séchert sech d'Pole zu Miami
3
De Sonndesinterview mam Lucien Czuga
"Et gëtt net genuch gelaacht hei zu Lëtzebuerg"
Video
30
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
An de KannaNiuuss dës Woch
Keng Grenzkontrolle méi, Kommunioun, Biber an d'Méiweneuropameeschterschaft
Video
ALJP-President Sidney Wiltgen
Gesetzleche Kader fir Recht op Informatioun grondsätzlech gutt, mä bësse Skepsis bleift
Video
Fotoen
6
Aus dem Policebulletin
Mannerjärege mécht sech mat Auto vun der Mamm duerch d'Bascht a rennt a Schëld
No 10 Joer Fonctionnaire ginn amplaz no 15
Association des Employé(e)s de l'État begréisst Gesetzesprojet
7
Am Laf vun e Samschdegowend
Véier Blesséierter no dräi Accidenter uechter d'Land
An de KannaNiuuss dës Woch
Keng Grenzkontrolle méi, Kommunioun, Biber an d'Méiweneuropameeschterschaft
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.