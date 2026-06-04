RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Op den 1. JuliDen Emile Eicher hält als Clierfer Schäffen op

RTL Lëtzebuerg
Den Emile Eicher hat jo scho kuerz no de Chamberwalen 2023 annoncéiert, dass hien dës Legislaturperiod weder als Schäffen, nach als Deputéierte wäert fäerdeg maachen.
Update: 04.06.2026 13:59
© Gemeng Clierf
© Gemeng Clierf

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Wéini hie genee seng Mandater néierleeë wäert, hat den CSV-Politiker a President vum Syvicol bis ewell net gesot. Ma elo gëtt et, op d'mannst wat seng Demissioun als Clierfer Schäffen ugeet, Kloerheet. Den Emile Eicher wäert deemno säi Mandat als Schäffen op den 1. Juli néierleeën. Wéi d'Gemeng Clierf an engem kuerze Mail matdeelt, huet de Gemengerot an der Sëtzung vum 1. Juni eestëmmeg de Conseiller Jules Clement vun der CSV als neie Schäffe proposéiert.

De Emile Eicher hat ons am Abrëll scho gesot, datt hie géing Gemengeconseiller bleiwen, fir och kënne President vum Gemengesyndicat Syvicol ze bleiwen. Hie sot och, hie géing als Deputéierten d'Legislaturperiod net fäerdeg maachen. Wéini hien an der Chamber demissionéiert, ass net gewosst.

Den Emile Eicher
An der Chamber an als Schäffen
Den Emile Eicher mécht d'Legislaturperiod definitiv net fäerdeg

Am meeschte gelies
Famill a Frënn temoignéieren no déidlechem Autosaccident
"De Kevin war en häerzensgudde Kärel"
Video
Audio
Futtball: Frëndschaftslännermatch
Lëtzebuerg muss sech no couragéiertem Optrëtt 0:1 géint Italien geschloe ginn
Video
Fotoen
27
Tëscht Bruch a Sëll
Auto rennt op der N8 géint Bam, Strooss war zum Deel blockéiert
Fotoen
President vun der Klammfederatioun
"De mënschleche Feeler kann een ni honnertprozenteg ausschléissen"
Bilan nom zweeten Dag vun der Tripartite
Enner loosse sech schwéier beieneebréngen, weider Gespréicher en Donneschdeg
Video
20
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Reprochen un d'Regierung
Oppositioun fuerdert, nach net iwwer Gesetzestexter fir europäesche Migratiounspakt ofzestëmmen
0
Livestream no 18 Auer
Pressekonferenz mam Luc Frieden no Tripartite-Reunioun
Video
Fotoen
Iesel uerg blesséiert
Police sicht no Fall vun Déierequälerei zu Buddeler no Zeien
Nationale Joresbilan
Méi wéi 50.000 Leit hunn zejoert vu Croix-Rouge-Servicer profitéiert
0
Luxembourg Business Events Day
Minister Thill zefridde mat Entwécklung vum Business-Tourismus am Grand-Duché
De Léon Gloden mam letteschen Inneminister Igor Taro an dem zyprioteschen Inneminister Nicholas Ioannides bei engem Treffen zu Bréissel am Mäerz 2026.
EU-Innen- a -Justizminister zu Lëtzebuerg beieneen
Schengen misst nees voll spillen, sou de Léon Gloden
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.