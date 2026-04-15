Wéini den Emile Eicher sech genee aus der Chamber zeréckzéie wäert, huet den Nord-Politiker awer net verroden. Well de Jeff Bonnen schonn nogeréckelt ass, wéi d’Martine Hansen Ministesch ginn ass, an de Jean-Paul Schaaf nogeréckelt ass, wéi de Christophe Hansen EU-Kommissär ginn ass, ass et elo un der Myriam Binck-Schaack. D’Buergermeeschtesch vu Rammerech koum 2023 op déi siwent vun néng Plazen op der CSV-Nordlëscht.
Nach viru sengem Récktrëtt aus der Chamber wäert den Emile Eicher op lokalem Niveau Schluss maachen. Zanter de Gemengewalen 2023 ass de laangjärege Buergermeeschter 1. Schäffen zu Clierf . Als Véiertgewielten op der CSV-Lëscht géing de Jean-Pierre Schuller an de Clierfer Gemengerot noréckelen. Wann den Emile Eicher bis net méi am Gemengerot ass, wäert och de Poste vum President vum Gemengesyndicat Syvicol nei besat musse ginn. De geneeën Timing huet den Emile Eicher wéi gesot nach net verroden, hie géing dat an Ofsprooch mat der Partei maachen.