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Fir generell, awer net urgent UfroenD'Police huet de Service "Ligne bleue" lancéiert

Claudia Kollwelter
Fir Urgencë gëllt natierlech nach ëmmer den 113, dat gouf en Donneschdeg de Moie säitens der Police ënnerstrach.
Update: 11.06.2026 12:53
Police
© RTL

D'Police huet en neie Service lancéiert. Déi sougenannten "Ligne bleue" ass eng national Ulafstell fir generell an net urgent Froen an Demanden. Et wier en neie Service fir de Bierger fir sämtlech "net urgent" Froen an Demanden ze traitéieren an ze beäntwerten. Dat gouf en Donneschdeg de Moien op enger Pressekonferenz vun der Police betount.

Zil wier et engersäits, datt d'Leit een zentralen Uspriechpartner hunn an de Bierger e bessere Service ugebuede gëtt, anersäits awer och fir aner Servicer vun der Police domat ze entlaaschten. Iwwert eng nei Telefonsnummer, den 244 244 244, kënnen net urgent Demanden der Police matgedeelt ginn, an dat an enger éischter Phas vu méindes bis freides tëscht 8:30 Auer a 16:00 Auer, mee och 24/24 iwwer Email oder en online Formulaire.

Fir Urgencë gëllt natierlech nach ëmmer den 113, dat gouf en Donneschdeg de Moien nach ënnerstrach.

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