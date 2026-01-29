RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Wéi vill soll e Politiker kaschten?E 40-Stonnen-Deputéierte-Statut, dee "gutt Leit" vun "allen Zorten" an d’Chamber zitt

François Aulner
D’Chamber wëll de Statut vum Deputéierten moderniséieren: et soll e Vollzäit-Beruff gi mat ugepasste Gehälter a Garantien.
Update: 30.01.2026 08:56
© Steve Müller

“Mir schaffen dodrun, mee et ass komplizéiert an dofir hëlt et seng Zäit”, esou de Chamberpresident Claude Wiseler am Interview mat RTL. Komplizéiert ass et, well Politiker ënnerschiddlech berufflech Hannergrënn hunn, mee och well et esouwuel d’Gehälter vun de Politiker beréiert, ewéi d’Fro vun den Duebel-Mandater.

Wéi vill soll e Politiker kaschten? / Reportage François Aulner

En Enn vum Cumul vun de Mandater, esou ewéi de Marc Spautz proposéiert hat, ewéi hien nach CSV-Fraktiounschef war, géing d’Dir opmaachen fir de 40 Stonnen-Deputéierten. Aktuell sinn et just 20 Stonnen. D’Kolleege vun der Wochenzeitung d’Land a vu Reporter.lu hunn awer gemellt, datt seng eege Partei d’CSV an hire Koalitiounspartner d’DP op d’Brems gedréckt hunn.

Fir de Chamberpresident a Parteikolleeg vum Marc Spautz, de Claude Wiseler, ginn et Argumenter dofir an dogéint, mee e Vollzäit-Deputéierten wier nach ëmmer d’Zilsetzung. Ewéi d’Land geschriwwen huet, géingen awer d’Parteien hir Positioun zu den Duebel-Mandater ewéi e Kalzong auswiesselen: wann eng Partei méi Député-Maires oder Echevins hätt, dann ass se géint d’Trennung vun de Mandater. An da riskéiert alles beim Alen ze bleiwen.

Deputéierten – kee Beruff fir jiddereen?

Deputéiert sollen dem Chamberpresident no dann och “gutt Leit” sinn a vun “allen Zorten”. Dofir soll fir Deputéiert, déi ofgewielt ginn, eng Reintegratioun an de fréiere Beruff méiglech sinn, seet de Chamberpresident, dee selwer Minister war an iert en 2013 nees Deputéierte gouf, säi Posten als Premier Conseiller du gouvernement zeréckkrut. Eng Praxis, déi d’Gesetz iwwert d’Gehälter an der Fonction Publique virgesäit an op déi de Georges Mischo och zeréckgegraff huet. Am Géigesaz zum Claude Wiseler huet hien awer eng Promotioun kritt, well hie war virdrun Turnproff.

Am Gespréich mat aneren Ex-Ministeren an Deputéiert versteet een ëm wat et geet: an d’Chamber oder an d’Regierung goe wier nieft vill Aarbecht a Responsabilitéit géintiwwer der Ëffentlechkeet och e beruffleche Risiko. Fir Beamten, déi an d’Chamber kommen, steet manner um Spill: Beamten an Deputéierte sinn ass inkompatibel, dowéinst gi Beamte wärend dem Mandat ganz fräigestallt a kréien nieft der hallef besteierter Deputéierten-Indemnitéit vu ronn 9.000 Euro a Jetonen en Deel vun hirer Pai. Gi se ofgewielt, kréie se hire Posten zeréck.

Fir Leit aus dem Privatsecteur an Independante kann et awer “reell Problemer” ginn, esou de Claude Wiseler. Salariéë kréie wärend dem Mandat, nieft der Deputéierten-Indemnitéit, just 20 Stonnen d’Woch Congé politique. An anere Wieder: se kréien hire Salaire weider, mee den Employeur kritt d’Hallschent vum Salaire vun der Chamber zeréck. Independante kréien en Traitement d’attente an Héischt vun zwee Mol dem Mindestloun. De Claude Wiseler werft d’Fro op vun engem Dokter, dee säi Cabinet wëll weiderféieren, dem Bauer, dee säi Bauerenhaff muss weider bedreiwen oder vum Salarié, deen net méi kann zeréck bei säi fréieren Employeur schaffe goen.

Laut Reporter.lu hätt eng nei Propos Iwwergangsgelder vun engem Mount pro Mandat-Joer virgesinn. Un der Diskussioun iwwert den Deputéierte-Statut hänkt iwweregens och d’Fro, ob weiderhin just d’Hallschent vun der Indemnitéit vum Deputéierte besteiert soll ginn, esou ewéi déi fir Regierungsmemberen oder Membere vum Staatsrot. De Chamberpresident “gesäit” wat d’Aarbecht vum Deputéierten ass an am Kader vun der Diskussioun iwwert e 40-Stonnen Deputéierte géing sech “evidenterweis” d’Fro vun de Steiere stellen.

Am meeschte gelies
Detailer no Messerattack um Lampertsbierg
Täter hat Rendez-vous mam spéideren Affer fir Visitt vu Wunneng
Vun 2027 un
D'Belsch plangt eng Autobunns-Tax fir auslännesch Chaufferen
52
Unisex-Toiletten a Schoulen
CSV-Fraktioun iwwerrascht iwwer Annonce a schwätzt sech oppen dogéint aus
Video
Waren am Dezember ausgesat ginn
Wéi geet et de Welpe Paola a Jepolina sechs Woche méi spéit?
Video
Fotoen
Eng Spuer zou an Tempo 70
Kilometerlaange Stau um éischten Dag vun Aarbechten an Tunnelle Grouft a Stafelter
Audio
28
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Phishing-Bedruch
Haapttäter zu Dubai festgeholl an u Lëtzebuerg ausgeliwwert
Tëscheruff vum Pit Everling
Kee Liicht um Enn vum Tunnel
Audio
0
Unisex-Toiletten
DP-Member Agostini mat schaarfer Kritik un CSV
Police-Bulletin
Presuméierten Drogendealer am Kader vun haislecher Gewalt erwëscht
Permis agezunn
Mat 174 amplaz 90 km/h iwwer d'A1
Pestiziden a Lëtzebuerger Äppel
Gesonde Snack oder Gesondheetsrisiko?
Video
26
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.