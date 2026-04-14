RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Accident am Garer Quartier - 3 BlesséierterE Bus ass no enger Kollisioun mat engem Auto an enger Fassad un d'Stoe komm

Andy Brücker
Beim Accident goufen éischten Informatiounen no 3 Persoune verwonnt.
Update: 14.04.2026 13:27
Garer Quartier an der Stad: Bus kënnt no Accident a Fassad un d'Halen
Dräi Persoune goufe blesséiert.

En Dënschdeg de Moie sinn an der Rue de Bonnevoie op der Héicht vun der Kräizung mat der Rue Bender en Auto an e Bus net laanschtenee komm. E Bus huet fir d’éischt en Auto ze pake kritt, ass du vun der Strooss ofkomm, en Trottoir erop, fir dann an der Fassad vum “Centre Europe Direct” un d’Stoen ze kommen.

D’Strooss huet wärend den Opraumaarbechte musse komplett fir de Trafic gespaart ginn.

Wéi de CGDIS mellt, goufen 3 Persoune bei deem Accident verwonnt. D’Rettungsdéngschter aus der Stad waren op der Plaz, grad ewéi d’Police.

© Domingos Oliveira
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Weider Accidenter

En Dënschdeg de Moien um 7.25 Auer sinn tëscht Käerjeng a Péiteng 4 Autoen anenee gerannt. Zwou Persoune goufe verwonnt. Op der Plaz waren d’Pompjeeë vu Péiteng, grad ewéi Ambulanze vu Péiteng a Suessem-Déifferdeng.

Um 8.20 Auer huet et op der A6 tëscht der Aire de Capellen an dem Echangeur Mamer gerabbelt. En Auto an e Moto waren hei kollidéiert. Eng Persoun gouf verwonnt. D’Pompjeeë vu Mamer a Stengefort goufen op d’Plaz geruff grad ewéi eng Ambulanz vu Mamer.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.