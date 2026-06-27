RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nei Plattform vun der Croix-RougeEt sinn nei Forme vum Benevolat entstanen

Pit Everling
D‘Benevolat lieft. D‘Demande, fir sech ze engagéieren, ass nach ëmmer do, seet d‘Rout Kräiz.
Update: 27.06.2026 09:00
© Chris Meisch

D‘Method fir ze rekrutéieren, ass net méi effikass. De fräiwëllegen Engagement huet aner Formen ugeholl. D‘Croix-Rouge huet en neit Portal lancéiert, fir sech den haitegen Zäiten unzepassen.

Soss hunn d‘Benevoller eng Candidature spontanée era geschéckt. Do war et net ëmmer evident fir eraus ze fannen, wie sech wou wëll - oder kann - engagéieren a fir wéi eng Dauer.

D‘Stéphanie Lamberty, Coordinatrice vum Benevolat bei der Croix-Rouge seet, datt d‘Benevoller vun haut méi Flexibilitéit sichen: "Mir hu gemierkt, dass nei Forme vu Benevolat entstane sinn, esou wéi zum Beispill punktuelle Benevolat, Télé-Benevolat, wou d'Leit vun doheem aus hëllefen an och Benevolat iwwert d'Entreprisen."

Déi nei Plattform soll et erlaben, fir op dës nei Formen anzegoen. Ënner anerem sollen d‘Offere méi konkret a méi visibel formuléiert ginn, och punktuell Offeren, bei deenen et net ëm e Laangzäit-Engagement geet. "Ma esou eng punktuell Missioun zum Beispill ass, dass mer e Fest hunn an engem Foyer mat Kanner a mir brauche Benevollen, fir d'Kanner ze schminken."

© Chris Meisch
© Chris Meisch
© Chris Meisch
© Chris Meisch
© Chris Meisch
© Chris Meisch

Benevolat

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

De méi laangfristege Benevolat géif et zwar nach ëmmer ginn, mä et misst een eeben och op déi nei Formen agoen. Bei de Leit, déi sech sozial engagéieren, geet et iwwregens queesch duerch d‘Gesellschaft "Et kann een ab 15 Benevolat maachen. Dat fänkt mat der Croix-Rouge de la jeunesse un, mat eise Kolonien, wou een och eng Formatioun kritt, fir Animateur ze ginn. Déi meescht Benevollen hunn awer 18 Joer minimum a si engagéiere sech net onbedéngt an deem Beräich, wou se berufflech aktiv sinn. Heiansdo wëlle se souguer eng Ofwiesslung vun hirem Beruff. Mir hunn awer och vill pensionéiert Leit, déi hir Kompetenzen, hir Erfarung zur Verfügung stellen."

Bei der Croix-Rouge engagéiere sech bal 1.600 Benevoller a 40 verschiddenen Zerwisser.

Um neie Portal gëtt et iwwregens eng Filter-Funktioun, fir datt Benevoller spezifesch no deenen Offere kënne sichen, déi si interesséieren.

Am meeschte gelies
Wéinst der Hëtzt
Schoulen änneren de Programm: Den Iwwerbléck
CGDIS deelt mat
Ronderëm d'Stad gouf et däitlech méi Asätz wéinst dem Reen
Kierchbierg an CHL als Alternativen
Urgence vun ZithaKlinik e Freideg wéinst techneschem Problem zou
A1 Richtung Stad
Accident um Freideg de Mëtteg huet fir Stau vu puer Kilometer gesuergt
Fotoen
SEW
Bei Ëmfro koum eraus: Am Schnëtt sinn an de Klassesäll hei am Land 32,21 Grad
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
De CGDIS mellt
Aacht Blesséierter am Stroosseverkéier an de leschte Stonne, Samu war zweemol am Asaz
Background am Gespréich (27. Juni)
Hëtztwell zu Lëtzebuerg
Video
0
14 Mol waren d'Ekippe vum CGDIS e Freideg am Asaz, well Beem oder Äscht erofgefall sinn.
CGDIS deelt mat
Ronderëm d'Stad gouf et däitlech méi Asätz wéinst dem Reen
Eeler Leit schützen
Plan Canicule am Altersheem zu Réimech
No Réckzuch vu Lactalis-EKABE
Fir Baueren a Politik schéngt d’Luxlait déi beschte Pist
Video
Vill Accidenter an eng Partie Bränn
E Freideg an der Mëttesstonn respektiv am fréien Nomëtteg goufe 5 Leit bei Accidenter blesséiert
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.