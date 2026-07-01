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Invité vun der Redaktioun (1. Juli)Familljeminister Max Hahn

Carine Lemmer
E Mëttwoch de Moien ass d'Hëtzt an den Altersheemer Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 01.07.2026 07:58

Mir waren nach net wierklech op déi laang Canicule preparéiert a mir musse bei der Klimatisatioun ëmrüsten, sot am RTL-Interview d’Gesondheetsministesch Martine Deprez.

Martine Deprez iwwer strukturell Erausfuerderungen
Canicule an de Spideeler: "Mir waren nach net wierklech preparéiert"

Mä net nëmmen a Spideeler ass den Thermometer a villen Zëmmere ganz héich geklommen, och a villen Altersheemer war d’Hëtzt e grousse Problem. Doriwwer schwätze mer e Mëttwoch de Moie mam Familljeminister Max Hahn.

Muss een och an den Altersheemer norüsten? A wat kann ee fir déi maachen, déi op der Strooss liewen? Bräicht een net och Mesurë géint d’Hëtzt, sou wéi et se géint d’Keelt ginn? Den DP-Minister Max Hahn ass um 8 Auer live eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

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