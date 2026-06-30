RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Martine Deprez iwwer strukturell ErausfuerderungenCanicule an de Spideeler: "Mir waren nach net wierklech preparéiert"

Tim Morizet
Dany Rasqué
40 Grad dobaussen an deelweis iwwer 34 Grad an de Spidolszëmmeren: Déi extrem Hëtzewell vun leschter Woch huet net nëmmen de Leit zougesat, mee och de Gesondheetssystem virun nei Erausfuerderunge gestallt.
Update: 30.06.2026 19:50

Verschidde Patienten a Familljen hu sech an de leschten Deeg iwwert déi héich Temperaturen an de Klinicke beschwéiert. Op verschiddene Statiounen, ënner anerem de Palliativstatioune, géifen d'Patiente "viru sech hi vegetéieren", esou d'Kritik.

Doktere géifen ëmmer méi Komplikatiounen observéieren: staark Dehydratioun, Iwwelzegkeet a Patienten, déi d'Medikamenter net méi bei sech behalen an op Baxtere mussen ëmgestallt ginn.

Dobäi kënnt: A ville Spidolszëmmeren dierfen d' Fënsteren aus Sécherheetsgrënn just op Kipp opgoen. Grousst Lëfte gëtt a ville Spideeler net autoriséiert.

Fir vill Betraffener stellt sech dowéinst eng zentral Fro: Sinn eis Spideeler wierklech op ëmmer méi extrem Hëtztwelle preparéiert?

Gesondheetsministesch: "Mir waren nach net wierklech preparéiert"

D'Gesondheetsministesch Martine Deprez zitt no der rezenter Canicule zwar en éischte positive Bilan, gëtt awer zou, datt de Lëtzebuerger Gesondheetssystem strukturell nach net op esou Temperaturen agestallt ass. "Contrairment zum Ausland si mer relativ gutt duerchkomm, och wann et wierklech waarm war", sot d'Ministesch no engem Debrief mat de Spidolsdirektiounen an der Direktioun vun der Santé.

Gläichzäiteg betount si awer: "Preparéiert ware mer eigentlech nach net wierklech à long terme."

Déi lescht Deeg hätten eng Rei Schwaachpunkte gewisen – virun allem bei der Infrastruktur. Vill Gebaier wiere fir d'Keelt am Wanter gebaut ginn, mee net fir déi extrem Summerhëtzt.

Personal huet sech mobiliséiert

An den Urgencë wier et punktuell zu enger héijer Belaaschtung komm. Virun allem eeler Leit mat Dehydratioun oder verschiddene Virerkrankunge wieren an d'Spidol komm.

D'Ministesch lueft dobäi ausdrécklech d'Gesondheetspersonal: "Soubal gemierkt ginn ass, datt et voll géif ginn, hunn d'Direktiounen d'Personal mobiliséiert. Si sinn aus dem Congé erëmkomm, hu keng Iwwerstonne gescheit."

Bis elo géif et keng Indicen ginn, datt d'Hëtztwell zu Lëtzebuerg zu enger erhéichter Mortalitéit gefouert huet. A Frankräich gouf an de leschten Deeg schonn diskutéiert, datt d'Zuel vun den Doudesfäll no der Canicule kéint klammen.

Zu Lëtzebuerg kéint een dat awer de Moment net feststellen.

Klimatisatioun gëtt zum groussen Thema

D'Canicule ass réischt e puer Deeg laanscht, elo wéilt den zoustännege Ministère kuerz-, mëttel- a laangfristeg Mesuren ausschaffen. Ee vun de wichtegste Sujeten hei: d'Klimatisatioun.

Kuerzfristeg solle mobil Klimaanlagen organiséiert ginn. Dat wier awer net einfach: "An engem Spidolsmilieu ass dat nach méi schwiereg. Déi musse mat Filtrage sinn", erkläert d'Martine Deprez.

Et géif een awer virgesinn, iwwert déi nächst Deeg, respektiv Wochen, gréisser Bestellungen erauszeschécken.

Op mëttel- a laangfristeg Siicht sollen nei Spideeler an Altersheemer komplett iwwerpréift ginn. Och bestoend Gebaier missten no an no ëmgerëscht ginn.

D'Ministesch mécht awer kloer, datt net all Patient séier mat engem klimatiséierten Zëmmer rechne kann. Prioritéit géifen déi Leit kréien, deenen hir Gesondheet duerch d'Hëtzt akut a Gefor ass.

Kritik un de Fënsteren

Besonnesch vill Kritik gëtt et aktuell un de Restriktioune beim Lëften. Well d'Fënsteren aus Sécherheetsgrënn nëmmen op Kipp dierfen opgoen, fille sech vill Patienten a Familljen der Hëtzt ausgeliwwert.

Op Nofro seet d'Martine Deprez, si géif dee Sujet an den nächste Gespréicher mat de Spideeler uschwätzen. "Dat sinn technesch Detailer, déi een op der Plaz analyséiere muss", esou d'Ministesch.

Spideeler solle bei nächste Caniculle weider entlaascht ginn

Fir d'Spideeler net nach méi ënner Drock ze setzen, rifft d'Gesondheetsministesch d'Leit op, bei manner grave Problemer fir d'éischt den Hausdokter oder eng Maison médicale ze besichen – an net direkt an d'Urgence ze goen.

Besonnesch eeler oder vulnerabel Persoune sollte sech am Fall vu staarker Dehydratioun oder Malaise séier medezinesch betreie loossen.

Carte Sanitaire
Knapp 4 Spidolsbetter op 1.000 Awunner

Am meeschte gelies
Presuméierten Täter op der Flucht
Dräi Blesséierter bei Explosioun zu Monaco, zwee dovu schwéier
Dräi Leit blesséiert
Ënnert den Affer vun der Attack zu Monaco soll en ukraineschen Oligarch sinn
Video
6 Blesséierter
Vill Accidenter um Méindeg den Owend, Rettungshelikopter huet zu Aasselbuer mussen an den Asaz
Gemeng Käerjeng deelt mat
Gemengeconseiller Josy Hames ass am Alter vun 73 Joer gestuerwen
2
Méi Schutz vu Flëss a Gewässer gebraucht
Duerch héich Temperature feelt de Fësch a Planze Sauerstoff am Waasser
Video
Fotoen
3
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Barometer vun der Handelskummer
D’Vertrauen ass ënner Drock a Reforme loossen op sech waarden
Video
Fotoen
0
Äerdbiewen am Venezuela
Elo siwe Lëtzebuerger Spezialisten op der Plaz am Asaz
Video
Fotoen
Police judiciaire enquêtéiert zu Märel
"Police sot, ech bräicht keng Angscht ze hunn"
Video
Gewalt, Déifstall a Beleidegung
37 Joer ale Mann aus Estland un däitsch Bundespolizei ausgeliwwert
Hëllef fir Venezuela
Dës ASBLe sammele Spende fir d'Affer vum Äerdbiewen
Depensë vu knapp 26 Milliounen
Zejoert gouf den initiale Budget vum Haff ëm 600.000 Euro iwwerschratt
56
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.