RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

WM-Qualifikatioun am DammefuttballDäitlech Defaite fir Lëtzebuerg géint Schottland

Ted Koob
D'Rout Léiwinnen hu sech no enger kämpferescher Leeschtung mat 0:5 géint Schottland misse geschloe ginn. D'Ekipp vun der Insel war de ganze Match iwwer spilleresch iwwerleeën.
Update: 03.03.2026 21:23
© Val Wagner

Um Dënschdeg Owend war den Optakt vun der WM-Qualifikatioun fir d’Lëtzebuerger Dammennationalekipp. Am Grupp B4 gouf et eng däitlech 0:5-Néierlag géint Schottland.

Viru 688 Spectateuren huet Schottland d’Partie mat héijem Tempo a schnellem Passspill ugefaangen an hunn d’Rout Léiwinnen hannendra gedréckt. Nodeems déi éischt Ugrëffer nach net präzis genuch ware sinn d’Schottinnen an der 9. Minutt a Féierung gaangen. No engem Corner kruten d’Lëtzebuergerinnen de Ball net aus dem Strofraum gekläert an d’Caroline Weir konnt doropshin de Ball am Filet ënnerbréngen.

Nom Géigegol ass et Lëtzebuerg besser gelongen, de Ball vum eegene Gol ewech ze halen. An der 16. Minutt gouf et bal déi éischt Chance fir Lëtzebuerg. D’Kimberley Dos Santos gouf an Déift geschéckt, de Ball ass um Wee Richtung Gol awer versprongen. Schottland hat d’Partie weider am Grëff an huet an der 27. Minutt op 2:0 erhéicht. D’Jenna Clark hat de Ball no engem Fräistouss an de Gol gekäppt. Aus dem Spill eraus konnt d’Lucie Schlimé deen een oder anere Ball paréieren, an der 37. Minutt ass den nächste Géigegol nees no engem Fräistouss gefall. D’Weir hat de Ball aus ronn 20 Meter an de lénken Eck placéiert. Mat 0:3 aus Lëtzebuerger Siicht goufen d’Säite gewiesselt.

Lëtzebuerg koum am Ufank vun der 2. Hallschent besser an d’Zweekämpf an huet Schottland manner Geleeënheete ginn, sech einfach Chancen an Ofschlëss erauszespillen. An der 62. Minutt konnt d’Weir fir Schottland mat hirem 3. perséinleche Gol op 4:0 erhéijen. Op der anerer Säit gouf et an der 64. Minutt déi éischt richteg Méiglechkeet fir d’Rout Léiwinnen. D’Hannah Dietrich hat awer driwwer geschoss. D’Schottinnen hunn an der Suite dem Tempo aus der Partie erausgeholl an net méi mat der Intensitéit wéi an der 1. Hallschent no vir gespillt. An der 88. Minutt ass de Schottinne trotzdeem de 5. Gol duerch d’Kathleen McGovern gelongen. Et sollt bei der 0:5-Defaite fir Lëtzebuerg bleiwen.

An der 2. Partie am Grupp B4 huet Israel 0:3 géint Belsch verluer. Lëtzebuerg spillt den zweete Match vun der WM-Qualifikatioun de 7. Mäerz um 18 Auer a Schottland.

Am meeschte gelies
Krich am Iran
Wéi sech d'Situatioun entwéckelt a wat d'Gefore fir Europa sinn
Audio
"Den Haapt-Däiwel ass dout"
Wéi reagéieren d'Iraner hei zu Lëtzebuerg op de Konflikt?
Video
Audio
13
Wie kennt dës Fraen?
Police sicht no Zeien am Fall vu geklauter Posch an der Stad
Stater Conseil
Plus 110 Kamerae fir e Méi u Liewensqualitéit
Video
29
Lëtzebuerger sëtzt fest
Maurice Schaack fillt sech am katareschen Doha "a Sécherheet"
Video
Audio
4
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
WM-Qualifikatioun am Dammefuttball
En Dënschdeg trëtt Lëtzebuerg géint Schottland un
Video
2
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Stroossen léisst Plomme géint Hueschtert
Video
Fotoen
2
Arsenal's Spanish goalkeeper #01 David Raya (back R) makes a save in the 92nd minute during the English Premier League football match between Arsenal and Chelsea at the Emirates Stadium in London on March 1, 2026.
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Arsenal wënnt géint Chelsea, Frankfurt klappt Freiburg
1
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Luc Holtz wënnt mat Waldhof Mannheim géint Oochen
3
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Déifferdeng léisst zu Kanech Punkte leien
2
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Liverpool klappt West Ham, ManCity verkierzt Réckstand op Arsenal
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.