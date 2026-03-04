RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Perquisitioun zu BounewegParquet confirméiert, datt Policeasaz Malaise bei schwangerer Fra ausgeléist huet

RTL Lëtzebuerg
No Kritik um Policeasaz zu Bouneweg huet de Parquet e Mëttwoch confirméiert, datt och eng Persoun betraff war, déi net viséiert war – eng schwanger Fra, déi e Malaise gemaach hat.
Update: 04.03.2026 12:40
Foto vun engem Trainingsasaz vun der Spezialunitéit.
Foto vun engem Trainingsasaz vun der Spezialunitéit.
© RTL-Archiv

De Parquet huet e Mëttwoch de Moie weider Detailer zum rezenten Asaz vun der Police-Spezialunitéit zu Bouneweg ginn, bei deem eng net registréiert Schosswaff, eng illegal Cannabis-Plantage a Falschgeld fonnt goufen. De Parquet gëtt deemno zou, datt wärend dem Asaz vun der Police dat ganzt Wunngebai duerchsicht gouf an esou eng schwanger Fra e Malaise gemaach huet, déi u sech net viséiert gewiescht wier.

De Parquet ënnersträicht allerdéngs, datt de Gesondheetszoustand vun der Fra sech duerch de Malaise net verschlechtert hätt. Och gëtt bestätegt, datt beim Asaz vun der Spezialunitéit eng Dier bannen am Gebai beschiedegt gi wier.

Nom Asaz stoung RTL schonn am Kontakt mat der schwangerer Fra, déi vun den arméierte Polizisten aus dem Schlof gerappt gouf. Si gouf mat Krämp am Bauch an d’Klinik bruecht, wou se Medikamenter krut – dem Ongebuerene soll et duerno awer kierperlech gutt gaange sinn.

Och den Noper, deem seng Dier beschiedegt gouf, war aus dem Schlof gerappt ginn. Am Gespréich mat RTL hat hien uginn, datt d’Polizisten hie festgeholl an eng Kagull iwwert de Kapp gezunn hunn, dat wärend enger Stonn, sou datt hie Problemer gehat hätt, Loft ze kréien.

"Ech hu wierklech gefaart, ech misst stierwen"
Schwanger Fra no Perquisitioun zu Bouneweg hospitaliséiert

D’Police hat d’Perquisitioun duerchgefouert, nodeems e verdächtege Mann gemellt gi war, dee sech reegelméisseg bei enger Acceuilsstruktur um Kierchbierg opgehalen huet a méiglecherweis arméiert gewiescht wier.

Am meeschte gelies
Ausseministère betount
Lëtzebuerger Regierung préift all Optioune fir Rapatriementer aus Konfliktregioun
66
Op der N24
Uergen Accident tëscht Näerden an Hitten, Auto géint Bam
Mat 48 Votten dofir
Chamber stëmmt fir Verankerung vu Fräiheet fir ofzedreiwen an d'Verfassung
Video
Audio
Fotoen
39
WM-Qualifikatioun am Dammefuttball
Däitlech Defaite fir Lëtzebuerg géint Schottland
Fotoen
11
Ausbau vum Atomwaffenarsenal
Lëtzebuerg keent vun de Partnerlänner bei franséischer "Dissuasion avancée"
Video
18
Weider News
D'Gemeng zu Luerenzweiler.
Wéinst RTL-Artikel Enn Februar
Luerenzweiler Schäfferot reagéiert op Aussoen iwwer Problemer bei Finanzgestioun
0
Rapatriementer vu Lëtzebuerger
Luxair-Maschinn um Fluchhafe vu Maskat am Oman gelant
Police
Alkohol um Steier, Permis agezunn an Arrest
Stater Gare
Dräi Täter goufen no Déifstall vun engem Handy vu Police gestallt
Baustell Wunnengsmarché
Firwat ass Bauen zu Lëtzebuerg esou deier?
Audio
LCGB an OGBL
"Inakzeptabel Zoustänn" fir Mataarbechter bei den Toiletten am ëffentlechen Transport
3
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.