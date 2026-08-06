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Fir Zesummenaarbecht ze verbesserenInneminister Gloden berifft fir September Reunioun mat Air Rescue a CGDIS an

RTL Lëtzebuerg
Et ass eng Diskussioun, déi et scho méi laang gëtt: D'Air Rescue géif gär kënne Responsabilitéit bei Läschaarbechten am Land iwwerhuelen.
Update: 06.08.2026 08:48
© Emile Mentz

Dat am Fall vu Bëschbränn a schwéier zougängleche Gebidder. Den Inneminister Léon Gloden huet elo reagéiert, an eng Reunioun am September aberuff, bei där hien d'Air Rescue zesumme mam CGDIS wëll gesinn, fir ze kucken, wéi een effikass zesumme kéint schaffen.

Den Alain Di Genova, Direkter fir d'Logistik beim CGDIS, gëtt awer ze bedenken, dass d'Vegetatioun hei am Land eng aner wier, wéi beispillsweis a Frankräich, a Bëschbränn an éischter Linn géinge vum Buedem aus bekämpft ginn. Wat awer Hëllef ugeet, sollt een trotzdeem nimools ni soen.

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