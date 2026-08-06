Invité vun der Redaktioun (6. August)Tom Schmit, Ranger um Stauséi

Bei dësem waarme Summerwieder gehéiert de Stauséi zu enger vun de beléiftste Plazen am Land. Mee wéi kann ee Fräizäit, Naturschutz an Drénkwaasserversuergung ënnert een Hutt kréien? A wat erlieft de Ranger dobaussen am Alldag? Dat froe mir den Tom Schmit. De Stauséi-Ranger ass en Donneschdeg de Moie kuerz no 8 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.
Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.