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Invité vun der Redaktioun (6. August)Tom Schmit, Ranger um Stauséi

Annick Goerens
En Donneschdeg de Moien ass de Stauséi Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 06.08.2026 06:00

Bei dësem waarme Summerwieder gehéiert de Stauséi zu enger vun de beléiftste Plazen am Land. Mee wéi kann ee Fräizäit, Naturschutz an Drénkwaasserversuergung ënnert een Hutt kréien? A wat erlieft de Ranger dobaussen am Alldag? Dat froe mir den Tom Schmit. De Stauséi-Ranger ass en Donneschdeg de Moie kuerz no 8 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

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