Dobäi géife si versichen, hir Affer dovunner z'iwwerzeegen, hinnen hir Wäertgéigestänn auszehännegen. Als ee sou ee Beispill gëtt de 4. Mee genannt, wou géint 16:30 Auer e franséischsproochege Mann sech op dës Manéier bei enger Wunnadress an der Schierener Montée de Nommern presentéiert huet.
D'Police weist an deem Kontext drop hin, datt dëst net hirer Virgoensweis entsprécht, sech all Lëtzebuerger Policebeamten ausweise kann an och lëtzebuergesch schwätzt. Och ass et den Appell, besonnesch eeler Leit op dës Arnaque opmierksam ze maachen an opzeklären.