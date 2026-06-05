Et wier also eng däitlech Hausse vun de Loyers-Präisser an eng grouss Inegalitéit tëscht méi rezenten an laangjärege Locatairen. Dat ass eng vun de Conclusioune vum sougenannte Cadastre des Loyers, enger Enquête vum Observatoire de l'Habitat.
86% vun all de Loyeren aus der Ëmfro leien tëscht 1.000-1.750 Euro, 16,4% leien iwwer 2.000 Euro. Aus de Resultater geet och wéineg iwwerraschend ervir, datt d'Loyerspräisser an der Haaptstad mat groussem Ofstand op éischter Plaz leien, dat mat enger Mediane vu 25 Euro de Metercarré. Am Norden an am Oste vum Land lount et sech am bëllegsten.