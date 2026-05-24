RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Zwee Männer festgehollMann bei Sträit am Garer Quartier schwéier blesséiert

RTL Lëtzebuerg
Bei enger Ausernanersetzung am Garer Quartier tëscht dräi Männer gouf ee vun hinne schwéier blesséiert.
Update: 24.05.2026 10:50
© Laurent Weber

An der Nuecht op e Samschdeg war der Police e Mann am Garer Quartier gemellt ginn, deen um Kapp geblutt huet. Op der Plaz sinn d'Beamte gewuer ginn, datt et virun engem Appartementshaus zu engem Sträit tëscht dem Affer an zwee anere Männer, déi hie kannt huet, koum. Bei der Ausernanersetzung gouf d'Affer schwéier blesséiert.

Déi zwee Verdächteg konnte kuerz drop festgeholl ginn a koumen e Samschdeg am Nomëtteg virun den Untersuchungsriichter.

Ketten an der Uewerstad geklaut

Donieft mellt d'Police nach en Déifstall an der Uewerstad. Éischten Informatiounen no ass d'Affer aus engem Bus erausgeklommen, wéi e Mann e Bouquet Blumme virum Affer fale gelooss huet - warscheinlech fir d'Affer opzehalen. Doropshin huet de Mann dem Affer géint d'Broscht geschloen, huet d'Kette geklaut an ass geflücht. D'Police huet Ermëttlunge lancéiert.

Am meeschte gelies
Sensatioun an der BGL Ligue perfekt
Opsteiger Biissen feiert de Championstitel
Video
Fotoen
38
Kuerz virum Plënneren an d'Schlass Bierg
"Joyeuse Sortie" vun der Groussherzoglecher Koppel zu Fëschbech
5
No nëmme 36 Matcher
Luc Holtz a Waldhof Mannheim gi getrennte Weeër
5
Ëm 30 Grad e Sonndeg an e Méindeg
Giel Hëtztwarnung op dat ganzt Land erweidert
Kanner goufen a Portugal ausgesat
Mamm a Stéifpapp sëtzen elo an Untersuchungshaft
Weider News
Op der B7 Richtung Fridhaff
Motocyclist bei Chute schwéier blesséiert
9 Asätz mat am Ganzen 3 Blesséierten
Vu Chute vu Motocyclist iwwer Foussgänger ugestouss bis Matrass a Brand
Ëm 30 Grad e Sonndeg an e Méindeg
Giel Hëtztwarnung op dat ganzt Land erweidert
Xavier Bettel zu Prag um GLOBSEC-Forum
Fridden an der Ukrain réischt méiglech, wa Russland iwwer Waffestëllstand schwätze wëll
Véier Permise wéinst ze vill Alkohol agezunn
Accident zu Hunchereng, zwee Autoen a Schlaangelinnen ënnerwee an een ze séier duerch Mamer
Nuecht am Arrest verbruecht
Alkoholiséierte Mann stellt sech zwee Mol op engem Owend de Batti
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.