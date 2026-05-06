Och een Déif an der Stad gepëtzt

An de leschte Stonne goufen der Police zwee Abréch am Zentrum vum Land gemellt. Am Neiduerf gouf den Abriecher vun der Bewunnerin verjot.
Update: 06.05.2026 11:42
© Laurent Weber

En Dënschdeg den Owend gouf et een Abroch an ee Buttek zu Nidderaanwen, an deen éischten Informatiounen no direkt e puer Abriecher duerch eng ageschloe gliesen Dier erakoumen. Baugeräter an Boergeld sinn der Police no geklaut ginn. D'Police huet direkt eng Sich no de Verdächtegen an d'Weeër geleet, ma se ass ouni Resultat op een Enn gaangen.

E Mëttwoch de Moien ass dann nach géint 5 Auer probéiert ginn, an een Eefamilljenhaus an der Rue des Carrières am Neiduerf anzebriechen. Hei ass der Police no eng Terrassendier ageschloe ginn. Den Täter gouf vun der Hausbewunnerin gestéiert an huet sech doropshin duerch d'Bascht gemaach. A béide Fäll goufen d'Ermëttlungen an d'Weeër geleet.

Am spéiden Dënschdegnomëtteg goufen dann nach an engem Buttek an der Stad dräi Fläche Parfum geklaut. De Verdächtege gouf vun der Police opgegraff an d'Fläschen konnte séchergestallt an zeréckgi ginn. Et gouf e Protokoll a Friemennotiz erstallt.

