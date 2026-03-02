Op Uerder vum Parquet goufe säin Auto wéi och seng Wunneng zu Bouneweg duerchsicht, woubäi d’Beamten eng net registréiert Schosswaff, eng illegal Cannabis-Plantage, Dealer-Utensilien a Falschgeld fonnt haten. D’Géigestänn goufe saiséiert, eng Unitéit vun der USP hat d’Perquisitioun ënnerstëtzt.
RTL-Informatiounen no war wärend dem Asaz och eng Strooss zu Bouneweg gespaart. D’Perquisitioun wier an enger Wunneng duerchgeféiert ginn an där méi Familljen dra gewunnt hunn. Eng schwanger Fra hätt dobäi e Schock erlidden a misst kuerzzäiteg an d’Spidol.