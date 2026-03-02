RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

War zanter 2023 politesche BeroderDen Tommy Klein gëtt säi Poste bei de Piraten op

Roy Grotz
Vum Statec, bei d'Piraten a lo bei de weltwäit zweetgréissten Tubaks-Produzent Philip Morris, deen iwwer 83.000 Mataarbechter zielt.
Update: 02.03.2026 12:39
© Anne Wolff (RTL)

Den Tommy Klein verléisst no nëmmen dräi Joer d’Pirate-Partei, wou hien zanter 2023 de politesche Beroder war. Wien hien op deem Poste bei de Piraten ersetzt, ass nach net kloer, krute mer op Ufro gesot.

Als nächst Etapp a senger berufflecher Karriär gëtt den Tommy Klein Manager bei Philip Morris International, dat am Domaine “External Affairs”. Den Tommy Klein war viru sengem Wiessel bei de Piraten 10 Joer laang beim Meenungsfuerschungsinstitut ILRES, dovunner annerhalleft Joer als Direkter.

Bei de Chamberwalen 2023 gouf den Tommy Klein op der Zentrumslëscht vu senger Partei nëmmen de Siwenten - mat engen 12.000 Stëmme manner wéi den eenzege Gewielten am Zentrum, de Piraten-Deputéierte Sven Clement.

Am meeschte gelies
"De Schall vun de Knäll ass bal ze spieren"
De Lëtzebuerger Jean-Paul Bleser hänkt mat senger Famill zu Dubai fest
Video
D'Achs vum Widderstand
Wéi staark sinn dem Iran seng Alliéiert nach?
Video
8
Premier iwwer Eskalatioun am Noen Osten
"Et ass eng ganz grav Situatioun", esou de Luc Frieden
Video
21
Nom Doud vum Ajatollah Ali Chamenei
Wéi geet et elo weider am Iran? Wéi reagéiert d'EU a Lëtzebuerg?
Ausseminister Xavier Bettel iwwer Situatioun am Noen Osten
Grouss Onsécherheet an der Regioun, Loftraum bleift gespaart
Video
Audio
Weider News
COSMOS ersetzt e-Mint
Nei digital Plattform soll Zesummenaarbecht tëscht Staat a Gemenge stäerken
Déck Loft am CNA?
Direkter léisst Mobbing-Virwërf net gëllen
Audio
0
Symbolbild: Iwwergewiicht bei Kanner
Iwwergewiicht bei Kanner a Jugendlechen
Patientevertriedung fuerdert Zockersteier, Gesondheetsministère setzt op Educatioun
Audio
4
De CGDIS mellt
Sechs Blesséierter op eise Stroossen e Sonndeg den Owend
(vun l.n.r. Olivier Cano, Mélissa Antunes de Magalhães, Mehmed Kuč)
Jonk Sozialisten
Mélissa Antunes de Magalhães an Olivier Cano iwwerhuelen d'Presidence
COSMOS ersetzt e-Mint
Nei digital Plattform soll Zesummenaarbecht tëscht Staat a Gemenge stäerken
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.