COSMOS ersetzt e-MintNei digital Plattform soll Zesummenaarbecht tëscht Staat a Gemenge stäerken

Chris Meisch
Mat der Aféierung vun COSMOS, enger digitaler Plattform vum Staat, wëllt d’Regierung eng nei Etapp an der Digitalisatioun vum ëffentleche Secteur agoen.
Update: 02.03.2026 11:53
D’Ministere Stéphanie Obertin a Léon Gloden hunn déi nei Plattform op enger Pressekonferenz annoncéiert.
© Chris Meisch

COSMOS soll déi aktuell Plattform e-MINT ersetzen an d’digital Zesummenaarbecht tëscht dem Staat an de Gemenge moderniséieren a weider vereinfachen. D’Zil ass et, administrativ Prozeduren ze vereinfachen, a méi effizient ze gestalten, esou Digitalisatiounsministesch Stéphanie Obertin an den Inneminister Léon Gloden op enger Pressekonferenz e Méindeg. Dobäi steet virun allem de “Once Only"-Prinzip am Mëttelpunkt, wou Daten nëmmen eng Kéier mussen ugi ginn an dono tëscht den Administratiounen ausgetosch ginn. Domat solle virun allem administrativ Demarchë fir d‘Gemengen däitlech vereinfacht ginn. Démarchen, wéi d‘Demande vu Subsiden, déi soss per Post verschéckt goufen, sollen zukünfteg digital traitéiert ginn. Domat kéint d‘Durée vun der Démarche bis zu véier Woche verkierzt ginn.

D’Plattform e-MINT, déi ersat gëtt, ass zanter 2023 am Asaz. Zanter dem 1. Februar 2025 gëtt se obligatoresch vu ronn 850 kommunalen a 25 ministerielle Beamte benotzt. Mam COSMOS soll eng moderniséiert Infrastruktur geschaaft ginn, déi als zentral Plattform fir den digitalen Austausch déngt. De Projet gesäit vir, datt verschidde Subventiounsregimmer op eng gemeinsamer Plattform zesummegefouert ginn, en nationale Register vun de Gemengen agefouert gëtt, an d’Prozedure wéi PAG a PAP integréiert ginn.

Bis Juni 2026 sollen d’Aarbechte vun der neier Plattform COSMOS ufänken. Eng éischt grouss Integratioun ass fir 2027 geplangt, eng zweet Phase soll vun 2028 un ëmgesat ginn.

© Chris Meisch

