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Livestream no 18 AuerPressekonferenz mam Luc Frieden no Tripartite-Reunioun

RTL Lëtzebuerg
Nom drëtten Dag vun de Verhandlungen tëscht Regierung, Patronat a Gewerkschaften informéiert de Premier Luc Frieden d'Press iwwer d'Gespréichsronn.
Update: 04.06.2026 15:48

En Donneschdeg am fréien Owend wäert de Premier Luc Frieden virun d'Press trieden an iwwer de Verlaf vun den Tripartite-Gespréicher um Donneschdeg z'informéieren. RTL iwwerdréit d'Pressekonferenz am Livestream.

© Jeannot Ries
© Jeannot Ries
© Jeannot Ries
© Jeannot Ries
© Jeannot Ries
© Jeannot Ries
© Jeannot Ries

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D‘Thema Mindestloun dominéiert den Ordre du Jour um Donneschdeg. D‘Regierung hat e Mëttwoch annoncéiert, nei Propositiounen ze maache fir d‘Fuerderunge vu Gewerkschaften a Patronat méi no beieneen ze kréien. Wat kloer ass: tëscht der Hausse vun alles an allem 300 Euro um Mindestloun, déi d‘Gewerkschafte fuerderen, an deem wat d‘Regierung e Mëttwoch proposéiert hat, gëtt et eng grouss Differenz. An dat wëllen d‘Nora Back an de Patrick Dury sech net gefale loossen. Trotzdeem si si virun der Press net op Konfrontatioun mat Regierung a Patronat gaangen.

Beim Michel Reckinger, deen d‘Patronat vertrëtt, kléngt et ganz kloer no: d‘Betriber kënne kee Cent méi Mindestloun bezuelen ewéi déi Hausse duerch Mechanismen ewéi Lounupassung an Indextranche, déi d‘Regierung am Mäerz annoncéiert hat. Alles driwwer misst de Staat bezuelen. De Premier Luc Frieden ass sech der däreger Situatioun bewosst.

De Spillraum an de Staatskeese schéngt de Knackpunkt ze sinn. Sue sinn an dëse Krisenzäiten eng endlech Ressource. Mä ouni staatlechen Effort wäert een déi zwou Säite beim Thema Mindestloun effektiv net beienee kréien.

Fir d‘UEL hätt dat och guer net Prioritéit. De Patronen no sollt een elo séier Mesuren decidéieren, fir géint d'Inflatioun duerch d‘Energiepräisser wéinst dem Irankrich virzegoen. An net Zäit mat der Mindestloun-Debatt verléieren. Ma dat géif just iwwer en Deel-Accord goen, deen d‘Gewerkschaftsunioun awer bis elo kategoresch refuséiert.

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