RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Futtball-Championnat: BGL LigueKäerjeng mat wichtege Punkten am Ofstigskampf

RTL Lëtzebuerg
Biissen verléiert op en Neits, wärend Stroossen an Diddeleng hir Matcher gewannen.
Update: 08.03.2026 18:10
© VAL WAGNER

Um 20. Spilldag huet d’UN Käerjeng de Kellerduell géint d’Union Titus Péiteng mat 2:1 fir sech entscheet. Mat zwee séiere Goler hu sech d’Käerjenger fréi op d’Gewënnerstrooss bruecht an haten de Match duerno am Grëff. Bei der Heemekipp huet an der éischter Hallschent bis op zwee Distanzschëss net vill geklappt. Dat huet dem Péitenger Trainer net gefall an huet mat dräi Wiesselen no der Paus reagéiert. Duerno war méi Zoch am Spill vun der UTP a se gouf mam Uschloss an der 61. Minutt belount. Bis an d’Nospillzäit ass net méi vill geschitt. Do hat de Barrela fir Péiteng nach d’Méiglechkeet op den Ausgläich, mee de Kappball goung laanscht de Gol. Käerjeng spréngt mat dëser Victoire op eng Netofstigsplaz, wärend Péiteng op der leschter Tabelleplaz bleift an déi lescht véier Matcher verluer huet.

Den Tabelleleader Déifferdeng huet sech mat 3:2 géint Hueschtert behaapt a behält seng Avance an der Tabell. An engem interessante Match hunn d’Spectateure vill Golchancë gesinn. No der Déifferdenger Féierung huet Hueschtert no der Paus ausgeglach, éier den FCD03 nees noleeë konnt. Den 3:1 an der 81. Minutt war d’Virentscheedung, well Hueschtert an der Nospillzäit just nach den Uschlossgol gelongen ass. Et war och den éischten Optrëtt vum Yannick Kakoko als neien Déifferdenger Trainer no der iwwerraschender Entloossung vum Pedro Silva ënnert der Woch.

Den Trainerwiessel virun e puer Woche beim FC Rodange huet nach net déi erwënscht Friichte gedroen. Och am Match géint den F91 Diddeleng (1:2) hunn déi Schwaarz-Rout näischt Zielbares matgeholl an hunn ee Punkt méi um Kont wéi den Tabelleleschte Péiteng. Atert Biissen huet et an de Schlussminutte verpasst, den Ausgläich zu Rouspert ze markéieren. An der 88. Minutt huet de Santos Guimares en Eelefmeter verschoss. Domat blouf et beim 1:0 fir d’Victoria.

Den Detail vun all de Matcher kënnt Dir am RTL-Ticker noliesen.

FC Déifferdeng 03 - US Hueschtert 3:2
1:0 Hadji (27'), 1:1 Ahmeti (73'), 2:1 Mfoumou (78'), 3:1 Abreu (81'), 3:2 Dieme (90'+6)

Victoria Rouspert - Atert Biissen 1:0
1:0 Kyereh (28')

Union Titus Péiteng - UN Käerjeng 1:2
0:1 Bellali (3'), 0:2 Dieye (11'), 1:2 Martins (61')

UNA Stroossen - Progrès Nidderkuer 2:0
1:0 Da Cruz (52'), 2:0 Zenadji (89')

FC Rodange 91 - F91 Diddeleng 1:2
0:1 Azevedo Magalhaes (24'), 1:1 Schur (49'), 1:2 Lima (72')

Swift Hesper - FC Mamer 32 0:1
0:1 Jager (83')

Jeunesse Esch - Jeunesse Kanech 0:1
0:1 Gomes (68')

US Munneref - Racing Lëtzebuerg 1:3
0:1 Kanté (13'), 0:2 Ikene (28'), 1:2 Tinelli (72'), 1:3 Stolz (90'+3)

Den Iwwerbléck vun de Resultater

D’Tabell

Am meeschte gelies
Noen Osten
Successeur vum Ayatollah Chamenei ernannt, Arabesch Liga verurteelt iranesch Attacken als "risege strateegesche Feeler"
Video
Formel 1
George Russell wënnt spektakulären Optakt an Australien
Fotoen
9
Police nennt nach keng Detailer
Explosioun bei US-Ambassade zu Oslo - keng Blesséierter
Video
ASBL "Eran, eraus… an elo?"
"Du bass gestempelt als Prisonéier a stees ouni Wunneng an Aarbecht do"
Video
Fotoen
Sonndesinterview mat der Dr. Emmanuelle Wilhelm
"D'Fuerschung vum weibleche Kierper ass staark am Réckstand"
Video
Audio
2
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
RC Lens bleift no Victoire géint Metz um PSG drun
0
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Arsenal an Chelsea wannen am FA Cup, Victoirë fir Juve a Barça
0
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Seid Korac a Venedeg verdeedegen Tabelleféierung an der Serie B
WM-Qualifikatioun am Dammefuttball
Schottland klappt d'Rout Léiwinnen zu Glasgow mat 7:0
2
Leipzig's Ivorian forward #49 Yan Diomande (C-R) scores the 1-1 goal during the Bundesliga football match between RB Leipzig and Augsburg in Leipzig, eastern Germany, on March 7, 2026. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
Bundesliga
Freiburg a Leverkusen trenne sech 3:3, RB Leipzig klappt Augsburg spéit
4
Bayern Munich's German midfielder #10 Jamal Musiala celebrates with his team mates after shooting from the penalty spot to score his team's 3:0 during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and Borussia Moenchengladbach in Munich, southern Germany, on March 6, 2026. (Photo by Alexandra BEIER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Bayern souverän, Réckschlag fir PSG a spéit Erléisung fir Real
10
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.