Och RTL-User waren ZeienFeierball um Himmel: Schied un Haiser a Rheinland-Pfalz gemellt

Géint 19 Auer war et eng hell Sträif um Himmel, eng Trace vun Damp an duerno näischt méi. Vill Aenzeie froe sech elo, wat se do gesinn hunn.
Update: 08.03.2026 21:41
Meteorit oder Weltraumschrott - Video vum Ciocian Matei

E Sonndegowend ass iwwer Deeler vu Lëtzebuerg e Meteor oder eppes anescht um Himmel gesi ginn. Vill Aenzeien hu géint 19 Auer Auer e grousse Liichtkierper gemellt. Den Objet beweegt sech lues an ass duerno um Himmel ausernee gebrach. Rieds geet och vu Geräischer vun Explosiounen.

Feierball - Video vum Elodie Dumet

“Et war e Meteor!”

Hei d’Erklärunge vum Nicki Feierstein, fréiere President vun den Amateur-Astronomen

Dat wat een de Sonndeg den Owend iwwer Lëtzebuerg gesinn hätt, wier wéi eng deck Stäreschnäiz, sou wéi d’Perseiden, déi een am August ganz dacks um Himmel gesäit – just géif et sech hei ëm eng vill méi deck Stëbs-Formatioun handelen.

Feierball - Video vum Jeff Muller

Iert dee Kierper an d’Äerdatmosphär antrëtt, ass en e Meteoroid, erkläert den Amateur-Astronom, wat mir da geséiche wier de Meteor, deen als Feierball op d’Äerd erof kënnt. Seng Vitess vu 60.000 – 70.000 km/h géif esou e staark Reiwung provozéieren, dass de Meteor an der Atmosphäre kann explodéieren – dohier d’Geknupps – d’Stecker, déi dann op der Äerd ukommen, si Meteoritten, präziséiert den Nicki Feierstein. De Weltall wier voll vun esou Kierperen, déi doruechter fléien, esou eppes wéi de Sonndeg den Owend kéint d’ganzt Joer iwwer passéieren.

Feierball - Video vum Petra Mertes

Deeler vu Meteorit verursaache Schied un Haiser a Rheinland-Pfalz

Nom Optriede vun engem helle Meteorit um Sonndegowend, sou déi däitsch Police, sinn Deeler dovun a Rheinland-Pfalz erofgefall a sollen do Schied un Haiser an Diecher verursaacht hunn. Der Police no goufen ënner anerem Schied aus dem Hunsrück, der Eifel a vu Koblenz gemellt. De Phenomen um Himmel huet vill Leit a groussen Deeler vu Westdäitschland opmierksam gemaach, an Aenzeie vu verschiddene Bundeslänner hu sech och an de soziale Medien gemellt.

Eng däitsch Astronomin zu Heidelberg sot, si géing vun der oranger Faarf ausgoend, éischter vu Weltraumschrott ausgoen.

Onbekannten Objet - Video vum Adis Rastoder

De Feierball gouf ganz dacks gesinn och op engem spezialiséierte Forum

Ganz vill RTL-User hu sech gemellt mat hirem Erstaunen an deem eng oder anere Bild. Och op Facebook maache Biller a Froen den Tour.

Hutt Dir och eng Foto gemaach? Mail u red@rtl.lu.

© Asif Ahmed, Christiane Kremer, Michael P Tomaszewski, Anne Saint-Croix, Jonathan Hadji-Minaglou, Marilene Picchiarelli, Luc Leclere
