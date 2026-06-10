Invité vun der Redaktioun (10. Juni)Sam Tanson, Deputéiert vun déi Gréng

"Mir si wierklech frou, datt sech d'Sozialpartner eens goufen." Jiddereen hätt gutt geschafft. Wuel och, well ee sech bewosst war, datt et déi lescht Chance war. Dat sot d'Sam Tanson vun Déi Gréng am RTL-Interview e Mëttwoch de Moien zum Tripartite-Accord.
D'Sam Tanson freet sech awer, ob d'Präisbrems um Bensinn d'Inflatioun wierklech wäert bremsen. Besser wier zum Beispill gewiescht, bei de Grondliewensmëttel d'TVA op Null ze setzen. Datt d'Energie-Transitioun acceleréiert gëtt, wier positiv. Ma dat hätt scho kënnen um Ufank vun der Kris geschéien.
D'Sam Tanson freet sech och, wéi déi ronn 450 Milliounen Euro, déi den Tripartite-Accord soll kaschten, wäerte géigefinanzéiert ginn. Hei vermësst déi gréng Deputéiert Éierlechkeet, Transparenz a Wäitsiicht — dräi Saachen, déi een awer vun engem Finanzminister géif erwaarden.
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