KlimasozialplangVertrieder vun Zivilgesellschaft gesi positiv Punkte wéi och grouss Lacunnen

Claude Zeimetz
D'Chambre des Salariés, d'Gewerkschaften OGBL an LCGB an de Mouvement Ecologique ginn an engem gemeinsame Communiqué op de Klimasozialplang an.
Update: 30.04.2026 11:55

Kritik um Klimasozialplang / Reportage Claude Zeimetz

Et kënnt net all Dag datt Gewerkschaften an Ëmweltorganisatiounen eng gemeinsam Positioun vertrieden. En Donneschdeg melle sech OGBL, LCGB, d'Salariatskammer an de Mouvement écologique an engem gemeinsame Positiounspabeier zum sougenannte "Klimasozialplang" zu Wuert. De Kader, dee virun engem Mount am Regierungsrot ugeholl gouf, wier ambitiéis, mä géif an essentielle Punkten awer net wäit genuch goen.

D'Salariatsvertrieder an d'Ëmweltorganisatioun begréissen duerchaus, datt Lëtzebuerg méi wäit geet wéi déi europäesch Reglementatioun an datt d'Regierung d'Acteure vum Terrain an d'Ausschaffe vum sougenannte Klimasozialplang mat agebonne huet. Mä d'Dokument, wat déi Stéit soll bei der Energietransitioun mathuelen, déi manner Suen hunn, hätt grouss Lacunnen.

D'Schreiwes vun der Chambre des Salariés, den OGBL, LCGB an dem Mouvement Écologique

D'Syndikater, d'Chambre des salariés an de Mouvement stéiere sech drun, datt net kloer definéiert ass, wéi vill sech de Staat dat alles kaschte wëll loossen, wéini a wéi séier wat ëmgesat soll ginn a virun allem, wien da lo iwwerhaapt genee zousätzlech Hëllef ze gutt soll hunn, fir vu fossil op erneierbar Energien ëmzeklammen. Do misst onbedéngt mat detailléierte statisteschen Donnéeë nogebessert ginn. Grad wéi bei de Kompensatiounsmesurë fir d'CO2-Steier oder anere Mechanissem. Den aktuelle Steierkredit fir sozialschwaach Stéit géif haut schonn den Impakt vun där Steier net méi ausgläichen.

Am meeschte gelies
"Esou eppes hate mer nach ni bis elo"
71 Wilmes-Dossiere bei der Patientevertriedung
Video
37
Ze vill Bürokratie, ze vill Stress an ze wéineg Personal
Deputéiert si sech eens, datt et an der Grondschoul eng Rei Problemer gëtt
Audio
42
Gëtt aus engem Abrëllsgeck Realitéit?
Bréngt d'Luxlait wierklech e "Botterstick" raus?
Täter op der Flucht
Schnattwonn um Hënner: Mann bei Kläpperei zu Déifferdeng blesséiert
Beetebuerg
Parc Merveilleux feiert säin 12.000.000. Visiteur
Fotoen
Weider News
CGDIS-Bulletin
Zwee Foussgänger ugestouss, am ganzen dräi Blesséierter
5 nei national Aktiounspläng
Regierungsrot geet géint Kaméidi vu Stroossen, Schinnen a Fluchhafe vir
Aus dem Policebulletin
Zwee presuméiert Abriecher no hirer Dot festgeholl
Topp Wieder fir den Optakt
Vum 1. Mee un ass d'Schwammsaison nees un
Fotoen
Tëscht Gödenroth a Kastellaun (D)
Een Doudegen an e puer Blesséierter bei uergem Accident tëscht Bus an zwee Autoen
Fotoen
Neien Aktiounsplang fir d’Relève an de Bauerebetriber
Agrarsecteur soll méi attraktiv gi fir Jonker
Audio
1
